Сайнс извинился перед Боттасом за помеху и раскрыл проблемы «Уильямса» в квалификации

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс признал, что помешал Валттери Боттасу на быстром круге в третьем сегменте квалификации Гран-при Испании, и извинился перед финским гонщиком. Испанец также рассказал о проблемах команды с отдачей энергии и о тактике на финальной попытке.

«Круг получился хорошим, но в целом квалификация вышла неудачной: возникло несколько проблем, из-за которых в итоге мы потеряли драгоценные десятые. Мы знали, что на этой трассе нам будет сложно, но также слишком рано выехали на финальную попытку, из-за чего не смогли воспользоваться улучшением состояния трассы. Кроме того, у нас были потери при отдаче энергии, которые не позволили пробиться во второй сегмент. Прошу прощения у Валттери за то, что помешал ему на круге. Я не знал, что он был на быстром круге, и у меня не было времени уйти с его траектории», — приводит слова Сайнса пресс-служба команда.

Позже стюарды рассмотрели инцидент и признали Сайнса виновным в создании помех Боттасу в шестом и седьмом поворотах. Испанец получил штраф в три позиции на стартово