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Стали известны наказания стюардов для Леклера, Бортолето, Расселла и Антонелли

Стали известны наказания стюардов для Леклера, Бортолето, Расселла и Антонелли
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Стюарды вынесли решения по итогам квалификации Гран-при Испании в отношении четырёх пилотов Джорджа Расселла, Габриэла Бортолето, Андреа Кими Антонелли и Шарля Леклера. Все нарушения обошлись предупреждениями или выговором, сообщается в официальных документах ФИА.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

Джордж Расселл получил предупреждение за несоблюдение указаний гоночного директора. Пилот «Мерседеса» съехал с трассы в пятом повороте, чтобы уступить дорогу, но при возвращении не объехал специальный столбик, хотя мог это сделать.

Габриэл Бортолето также получил предупреждение. Пилот «Ауди» не смог выдержать необходимую дельту из-за проблем с отдачей энергии после того, как пропустил других участников квалификации.

Андреа Кими Антонелли вынесли предупреждение за аналогичное нарушение. Итальянец также не смог выдержать установленную дельту после пропуска других автомобилей из-за проблем с отдачей энергии и технических проблем.

«Феррари» получила выговор за превышение максимально допустимого времени между линиями автомобиля безопасности. Шарль Леклер следовал неправильным показателям необходимого времени, которые команда ему передавала. В «Феррари» признали, что ошибка полностью лежала на с