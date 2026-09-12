Стали известны наказания стюардов для Леклера, Бортолето, Расселла и Антонелли

Стюарды вынесли решения по итогам квалификации Гран-при Испании в отношении четырёх пилотов Джорджа Расселла, Габриэла Бортолето, Андреа Кими Антонелли и Шарля Леклера. Все нарушения обошлись предупреждениями или выговором, сообщается в официальных документах ФИА.

Джордж Расселл получил предупреждение за несоблюдение указаний гоночного директора. Пилот «Мерседеса» съехал с трассы в пятом повороте, чтобы уступить дорогу, но при возвращении не объехал специальный столбик, хотя мог это сделать.

Габриэл Бортолето также получил предупреждение. Пилот «Ауди» не смог выдержать необходимую дельту из-за проблем с отдачей энергии после того, как пропустил других участников квалификации.

Андреа Кими Антонелли вынесли предупреждение за аналогичное нарушение. Итальянец также не смог выдержать установленную дельту после пропуска других автомобилей из-за проблем с отдачей энергии и технических проблем.

«Феррари» получила выговор за превышение максимально допустимого времени между линиями автомобиля безопасности. Шарль Леклер следовал неправильным показателям необходимого времени, которые команда ему передавала. В «Феррари» признали, что ошибка полностью лежала на с