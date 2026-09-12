Предварительная стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку на гонку Гран-при Испании Формулы-1, которая пройдёт 13 сентября в Мадриде. Лэнс Стролл получил штраф в 40 позиций за полное превышение лимита замены всех элементов силовой установки и будет стартовать последним. Карлос Сайнс был оштрафован на три позиции после блокировки Валттери Боттаса в квалификации. Гонка стартует в 16:00 мск.

Формула-1. Гран-при Испании. Предварительная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

5. Шарль Леклер («Феррари»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Лиам Лоусон («Ред Булл»)

9. Франко Колапинто («Альпин»)

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Габриэл Бортолето («Ауди»)

13. Эстебан Окон («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

18. Серхио Перес («Кадиллак»)

19. Валттери Боттас («Кадиллак»)

20. Карлос Сайнс («Уильямс»)

21. Оливер Берман («Хаас»).

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).