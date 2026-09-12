Хэмилтон надеется подняться на подиум в Мадриде, несмотря на проблемы с шинами

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что не знает, чего ожидать от шин на Гран-при Испании в Мадриде, однако надеется побороться за подиум.

«Мы все приехали на этот уикенд с мыслью, что сильной деградации не будет и шины будут долго сохранять свои характеристики, но в итоге вчера деградация была очень высокой. Уверен, по мере того как трасса будет больше покрываться резиной, ситуация немного улучшится, но я понятия не имею, чего ожидать завтра.

Иногда мы приезжаем в жаркие места и с деградацией всё хорошо, а иногда нет. Например, когда мы приехали в Австрию, было жарко, деградация у нас была ужасной, потом приезжаешь в другое место — и всё иначе. Поэтому я действительно не представляю, чего ожидать завтра. Я собираюсь просто получать удовольствие, это всё, что могу сказать, и не испытывать на себе слишком большого давления. Дело в том, что парни, с которыми мы боремся, в частности один из них [Кими Антонелли], быстрее нас. Поэтому нам остаётся только постараться выложиться на максимум и держаться.

Мы совсем рядом с подиумом, поэтому надеюсь, что, если мы всё сделаем правильно и будем обладать хорошим гоночным темпом, даже несмотря на то, что обгонять здесь сложно, завтра у нас будет возможность побороться за подиум благодаря хорошей работе», — приводит слова Хэмилтона Autoracer.