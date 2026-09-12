Главный тренер «Атлетико» Симеоне вручил Норрису трофейную шину после поула на ГП Испании

Главный тренер футбольного клуба «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поучаствовал в церемонии награждения действующего чемпиона Формулы-1 пилота «Макларена» Ландо Норриса после завоевания поул-позиции на 14-м этапе чемпионата мира — Гран-при Испании, который проходит на совершенно новой трассе в Мадриде. Испанец вручил Норрису трофейную шину «Пирелли».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1. Гран-при Испании. Топ-10 в квалификации:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:31.824.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.011.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.140.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.189.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.195.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.325.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.470.

8. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0.492.

9. Франко Колапинто («Альпин») +1.079.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.217.