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Главный тренер «Атлетико» Симеоне вручил Норрису трофейную шину после поула на ГП Испании

Главный тренер «Атлетико» Симеоне вручил Норрису трофейную шину после поула на ГП Испании
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Главный тренер футбольного клуба «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поучаствовал в церемонии награждения действующего чемпиона Формулы-1 пилота «Макларена» Ландо Норриса после завоевания поул-позиции на 14-м этапе чемпионата мира — Гран-при Испании, который проходит на совершенно новой трассе в Мадриде. Испанец вручил Норрису трофейную шину «Пирелли».

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1. Гран-при Испании. Топ-10 в квалификации:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:31.824.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.011.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.140.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.189.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.195.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.325.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.470.
8. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0.492.
9. Франко Колапинто («Альпин») +1.079.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.217.

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