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Вассёр оценил шансы «Феррари» на хороший результат на Гран-при Испании

Вассёр оценил шансы «Феррари» на хороший результат на Гран-при Испании
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр оценил шансы команды на Гран-при Испании после ситуации с обгонами во время гонок Формулы-2 и Формулы-3 на новой трассе в Мадриде.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Чтобы гарантировать себе хороший результат, нужно постараться выступить как можно лучше. Это лучший способ добиться желаемого. Но если посмотреть на сегодняшние гонки Формулы-3 и Формулы-2, обгонять было чрезвычайно сложно даже при большой разнице в скорости. Это значит, что если ты два или три раза заезжаешь в боксы, а после этого оказываешься позади другой машины, которая к тому же медленнее, то можешь остаться позади неё навсегда. В Формуле-2 мы видели даже очень длинные отрезки, когда одна машина была на две секунды медленнее другой, но всё равно не могла её обогнать. Поэтому нужно учитывать и это.

Также сложно предсказать, появится ли машина безопасности, виртуальная машина безопасности или красный флаг. Самый простой способ — выехать на трассу и ждать красного флага, но, очевидно, это слишком большой риск. Здесь всё новое, в том числе и асфальт, поэтому, вероятно, между пятницей и воскресеньем трасса очень сильно изменится. У нас есть данные за вчерашний день, но не факт, что на них можно будет опираться через два дня, а также после всех гонок Формулы-2 и Формулы-3. Вероятно, в воскресенье трасса будет намного лучше, но насколько именно она станет лучше — это будет ключевым вопросом», — приводит слова Вассёра Autoracer.

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