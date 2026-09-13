Колапинто — о проходе в третий сегмент: очень горд, думаю, выжали максимум из возможного

Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал девятое место в квалификации Гран-при Испании и выход в третий сегмент, отметив, что команда смогла добиться максимального результата после сложного начала уикенда.

«Я очень горд тем, что сегодня пробился в третий сегмент. Вчера было непросто, я не чувствовал себя в машине на 100%, поэтому нам пришлось много работать всей командой, чтобы найти возможности для улучшений и постепенно обрести уверенность вплоть до квалификации. В итоге я проехал несколько своих лучших кругов и этого хватило для девятого места на стартовой решётке завтрашней гонки.

Это определённо сложная трасса, и мы знали, что она не слишком подходит нашей машине, поэтому нам действительно приходилось двигаться шаг за шагом. Я всё ещё многому учился во время квалификации, но мы очень хорошо справились и, думаю, выжали максимум из возможного. В 12-м повороте у меня был небольшой момент: он очень быстрый, и мне пришлось скорректировать траекторию.

Завтра обгонять, возможно, будет непросто, и мы действительно не знаем, чего ожидать на этой трассе. Возможностей может быть совсем немного, поэтому наша задача — максимально использовать всё, что находится под нашим контролем, и, конечно, постараться набрать