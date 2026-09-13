Сольберг удержал лидерство после второго дня Ралли Чили WRC, Нёвиль и Грязин сошли

В субботу, 12 сентября, в административном районе Консепсьон завершился второй день 12-го этапа Ралли Чили WRC. Лидером по итогам дня является шведский гонщик Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT). Вторым закончил лидер чемпионата британец Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT). Тройку замкнул француз Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT)

Ралли неожиданно завершилось для Тьерри Нёвилля. На седьмом спецучастке бельгиец на скорости широко вошёл в поворот через 8,3 км после старта и перевернул машину. Нёвиль и его штурман Мартейн Видегей не пострадали, однако автомобиль продолжить гонку не смог.

Авария произошла и с Николаем Грязиным, который после пятницы лидировал в зачёте WRC2. На том же спецучастке экипаж перевернулся через 9,9 км после старта. После аварии машина загорелась, однако пожар быстро потушили, а Грязин и его штурман не пострадали.

WRC. 12-й этап. Ралли Чили. Результаты второго дня (топ-10).

1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 2:17:09.5.

2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +19.1.

3. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +20.4.

4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +31.1.

5. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +1:15.5.

6. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +4:10.1.

7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +5:18.2.

8. Йоан Россель (Lancia Corse HF) +6:54.6.

9. Роберт Вирвес (Toksport WRT) +7:52.6.

10. Гас Гринсмит (Toyota GR Yaris Rally2) +8:49.1.