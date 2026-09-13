Леклер раскрыл, на сколько отстал от Хэмилтона из-за разницы в версиях двигателя «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, сколько времени и в каком месте потерял относительно напарника Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Испании. Напомним, Леклер использует версию двигателя ADUO 1, так как попал в аварию с обновлённой силовой установкой ADUO 2 в Италии. Хэмилтон же продолжает выступление с новой версией.

«Штраф за замену двигателя? Пока мы этого ещё не знаем. Нам нужно провести некоторые проверки, поэтому, да, мы всё ещё не уверены на 100%.

Насколько я вижу, я больше всего потерял в первом секторе, тогда как у Льюиса, возможно, ситуация была противоположной. На своём быстром круге я потерял около четырёх десятых в первом секторе, поэтому нам нужно это проанализировать. Мои прогревочные круги были неидеальными, но четыре десятые — это всё равно много. Не знаю, что именно там произошло, там много прямых, но я сомневаюсь, что мы теряем четыре десятые только на прямых», — приводит слова Леклера Autoracer.