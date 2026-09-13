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«Дайте гонщикам проектировать трассы». Макс Ферстаппен раскритиковал «Мадринг»

«Дайте гонщикам проектировать трассы». Макс Ферстаппен раскритиковал «Мадринг»
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Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен остался недоволен трассой «Мадринг», где на этих выходных проходит Гран-при Испании Формулы-1.

«Стоило бы позволить проектировать трассы гонщикам. Потому что сами они не понимают. Вы не можете обгонять в каждом повороте в момент торможения, вам нужно ещё и повернуть. Трассу недостаточно хорошо продумали», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Напомним, гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 13 сентября, начало – в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось
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