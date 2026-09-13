«Дайте гонщикам проектировать трассы». Макс Ферстаппен раскритиковал «Мадринг»

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен остался недоволен трассой «Мадринг», где на этих выходных проходит Гран-при Испании Формулы-1.

«Стоило бы позволить проектировать трассы гонщикам. Потому что сами они не понимают. Вы не можете обгонять в каждом повороте в момент торможения, вам нужно ещё и повернуть. Трассу недостаточно хорошо продумали», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Напомним, гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 13 сентября, начало – в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме Макс Ферстаппен: трасса в Мадриде напоминает Джидду, но зоны торможения разочаровывают

Ферстаппен попадает в аварии на виртуальном «Мадринге»