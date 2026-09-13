«Ты сказал больше пяти слов?» Перес подшутил над интервью Стролла в Испании
Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес подшутил над канадцем Лэнсом Строллом из «Астон Мартин» на Гран-при Испании.
Перес встретился со Строллом в зоне интервью, где последний задержался дольше обычного, и между ними состоялся короткий диалог.
Перес: Оу, ты сказал больше пяти слов?
Стролл: Только потому, что ты ждал.
Напомним, гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 13 сентября, начало – в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Победителем квалификации стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.
Трасса «Мадринг» за месяц до проведения Гран-при Испании