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«Ты сказал больше пяти слов?» Перес подшутил над интервью Стролла в Испании

«Ты сказал больше пяти слов?» Перес подшутил над интервью Стролла в Испании
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Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес подшутил над канадцем Лэнсом Строллом из «Астон Мартин» на Гран-при Испании.

Перес встретился со Строллом в зоне интервью, где последний задержался дольше обычного, и между ними состоялся короткий диалог.

Перес: Оу, ты сказал больше пяти слов?

Стролл: Только потому, что ты ждал.

Напомним, гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 13 сентября, начало – в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Победителем квалификации стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Трасса «Мадринг» за месяц до проведения Гран-при Испании