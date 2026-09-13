Антонелли: попрошу у Вольфа трофей Гран-при Италии, этот-то он мне отдаст

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли сообщил, что намерен попросить главу команды Тото Вольфа отдать ему трофей за победу на минувшем Гран-при Италии, который в настоящий момент находится на базе команды.

«Я говорил, что по-настоящему оценю его, когда завоюю. На самом деле он пока в «Мерседесе», сотрудники хотят его сфотографировать. Но я спрошу Тото Вольфа… Чёрт, трофей с этапа в Монте-Карло у него на базе, но этот-то он мне отдаст, правда? Ведь это же Гран-при Италии», — приводит слова Антонелли издание La Repubblica.

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