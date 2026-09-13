Уго Угочукву стал чемпионом Формулы-3 в сезоне-2026

В Мадриде (Испания) завершился последний этап Формулы-3 в сезоне-2026. Победителем третьей гонки стал финн Туукка Тапонен из MP Motorsport. Американец Уго Угочукву из Campos Racing, занявший второе место, стал чемпионом серии.
Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Туукка Тапонен (MP Motorsport) — 19 кругов.
2. Уго Угочукву (Campos Racing) +1.3 сек.
3. Педро Клеро (Rodin Motorsport) +2.3.
4. Таито Като (ART Grand Prix) +2.7.
5. Маттиа Кольнаги (MP Motorsport) +3.3.
6. Алессандро Жьюсти (MP Motorsport) +3.8.
7. Энцо Делиньи (Van Amersfoort Racing) +4.3.
8. Фредди Слейтер (Trident) +4.7.
9. Эрнесто Ривера (Campos Racing) +5.2.
10. Йеван Дэвид (AIX Racing) +5.6.
Итоговое положение в Ф-3 (топ-10):
1. Уго Угочукву (Campos Racing) — 159 очков.
2. Фредди Слейтер (Trident) — 145.
3. Туукка Тапонен (MP Motorsport) — 109.
4. Таито Като (ART Grand Prix) — 105.
5. Теофиль Наэль (Campos Racing) — 88.
6. Педро Клеро (Rodin Motorsport) — 88.
7. Эрнесто Ривера (Campos Racing) — 87.
8. Брандо Бадоер (Rodin Motorsport) — 71.
9. Хию Ямакоси (Van Amersfoort Racing) — 71.
10. Ноа Стрёмстед (Trident) — 65.