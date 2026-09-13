15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Безумного Макса» не будет». Ферстаппен поделился ожиданиями от старта гонки Ф-1 в Испании

«Безумного Макса» не будет». Ферстаппен поделился ожиданиями от старта гонки Ф-1 в Испании
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от старта гонки Гран-при Испании, которая состоится сегодня, 13 сентября, в Мадриде.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Увидим ли мы «Безумного Макса» в первом повороте? По правде говоря, учитывая состояние трассы и поведение шин, вы не захотите здесь «Безумного Макса». Это будет «Осторожный Макс», — сказал Ферстаппен в эфире Play Sports.

Напомним, Ферстаппен занял третье место в квалификации. Поул завоевал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки Гран-при Испании.

Материалы по теме
«Дайте гонщикам проектировать трассы». Макс Ферстаппен раскритиковал «Мадринг»

Самые высокие зарплаты в Формуле-1.