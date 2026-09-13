«Безумного Макса» не будет». Ферстаппен поделился ожиданиями от старта гонки Ф-1 в Испании

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от старта гонки Гран-при Испании, которая состоится сегодня, 13 сентября, в Мадриде.

«Увидим ли мы «Безумного Макса» в первом повороте? По правде говоря, учитывая состояние трассы и поведение шин, вы не захотите здесь «Безумного Макса». Это будет «Осторожный Макс», — сказал Ферстаппен в эфире Play Sports.

Напомним, Ферстаппен занял третье место в квалификации. Поул завоевал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию гонки Гран-при Испании.

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