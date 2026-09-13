Болид Формулы-3 взлетел в воздух после столкновения в гонке

Жёсткое столкновение случилось во второй гонке заключительного этапа сезона Формулы-3, прошедшего в Мадриде (Испания).

Во время массовой аварии один из пилотов неудачно врезался во впереди стоящую машину и подлетел в воздух, врезавшись в ограждение. Сообщается, что гонщик остался невредим.

Фото: кадр из трансляции

Третья гонка Гран-при Испании Формулы-3 (топ-10):

1. Туукка Тапонен (MP Motorsport) — 19 кругов.

2. Уго Угочукву (Campos Racing) +1.3 сек.

3. Педро Клеро (Rodin Motorsport) +2.3.

4. Таито Като (ART Grand Prix) +2.7.

5. Маттиа Кольнаги (MP Motorsport) +3.3.

6. Алессандро Жьюсти (MP Motorsport) +3.8.

7. Энцо Делиньи (Van Amersfoort Racing) +4.3.

8. Фредди Слейтер (Trident) +4.7.

9. Эрнесто Ривера (Campos Racing) +5.2.

10. Йеван Дэвид (AIX Racing) +5.6.

Напомним, чемпионом Формулы-3 в сезоне-2026 стал американец Уго Угочукву из команды Campos Racing.