Оливер Берман будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Испании

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Испании, которая состоится сегодня, 13 сентября, в Мадриде. Об этом сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Причиной стала замена элементов силовой установки: батареи (ES), блока управления (PU-CE) и рекуператора кинетической энергии (MGU-K).

Формула-1. Гран-при Испании. Предварительная стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

5. Шарль Леклер («Феррари»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Лиам Лоусон («Ред Булл»)

9. Франко Колапинто («Альпин»)

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Габриэл Бортолето («Ауди»)

13. Эстебан Окон («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

18. Серхио Перес («Кадиллак»)

19. Валттери Боттас («Кадиллак»)

20. Карлос Сайнс («Уильямс»)

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Оливер Берман («Хаас») – с пит-лейна.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Испании.