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Зак Браун — о титуле Норриса в 2026 году: это возможно, определённо

Зак Браун — о титуле Норриса в 2026 году: это возможно, определённо
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Глава «Макларена» Зак Браун считает, что пилот команды британец Ландо Норрис по-прежнему является одним из претендентов на титул в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что это возможно, определённо. Я могу говорить только за «Макларен». До тех пор пока это не стало невозможным, возможность есть. Очевидно, нужно быть реалистом, но случиться может всё что угодно. Если говорить о надёжности в современной Ф-1, то новые силовые установки менее предсказуемы. Случиться может всякое. Всё, что мы можем – это бороться за победу в каждом уикенде», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.

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