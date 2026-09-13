Зак Браун — о титуле Норриса в 2026 году: это возможно, определённо

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что пилот команды британец Ландо Норрис по-прежнему является одним из претендентов на титул в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что это возможно, определённо. Я могу говорить только за «Макларен». До тех пор пока это не стало невозможным, возможность есть. Очевидно, нужно быть реалистом, но случиться может всё что угодно. Если говорить о надёжности в современной Ф-1, то новые силовые установки менее предсказуемы. Случиться может всякое. Всё, что мы можем – это бороться за победу в каждом уикенде», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.

Норрис впервые посетил базу «Макларена» в качестве чемпиона мира