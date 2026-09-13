Беганович выиграл основную гонку Ф-2 в Мадриде, Камара — 10-й, Цолов — 18-й

В Мадриде (Испания) завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем заезда стал швед Дино Беганович, представляющий команду DAMS.
Лидер сезона болгарин Никола Цолов финишировал только 18-м, но сохранил первое место в личном зачёте. Бразилец Рафаэл Камара, занимающий второе место в чемпионате, стал 10-м из-за 10-секундного штрафа.
Формула-2. Гран-при Испании. Основная гонка (топ-10):
1. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) — 31 круг.
2. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +7.3 сек.
3. Ритомо Мията (Hitech) +14.0.
4. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) +16.6.
5. Эмерсон Фиттипальди (AIX Racing) +19.6.
6. Тасанапол Интрафувасак (ART Grand Prix) +20.4.
7. Габриэле Мини (MP Motorsport) +21.2.
8. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) +21.4.
9. Роман Билински (DAMS Lucas Oil) +28.3.
10. Рафаэл Камара (Invicta Racing) +35.3.
Формула-2. Общий зачёт (топ-10):
1. Никола Цолов (Campos Racing) — 177 очков.
2. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 170.
3. Габриэле Мини (MP Motorsport) — 153.
4. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 139.
5. Ноэль Леон (Campos Racing) — 119.
6. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) — 106.
7. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) — 90.
8. Куш Майни (ART Grand Prix) — 88.
9. Лауренс ван Хупен (Trident) — 72.
10. Тасанапол Интрафувасак (ART Grand Prix) — 71.