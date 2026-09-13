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Дэвид Бекхэм посетил боксы «Макларена» на Гран-при Испании

Дэвид Бекхэм посетил боксы «Макларена» на Гран-при Испании
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Звёздный британский футболист Дэвид Бекхэм посетил команду Формулы-1 «Макларен» на Гран-при Испании, проходящем на этих выходных в Мадриде.

«Спасибо, что заглянул, Дэвид», — говорится в сообщении пресс-службы «Макларена».

Фото: McLaren Mastercard Formula 1 Team

Формула-1. Гран-при Испании. Предварительная стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
5. Шарль Леклер («Феррари»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Оскар Пиастри («Макларен»).
8. Лиам Лоусон («Ред Булл»)
9. Франко Колапинто («Альпин»)
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
12. Габриэл Бортолето («Ауди»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»)
16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
18. Серхио Перес («Кадиллак»)
19. Валттери Боттас («Кадиллак»)
20. Карлос Сайнс («Уильямс»)
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
Оливер Берман («Хаас») – с пит-лейна.

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