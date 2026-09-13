Алонсо: не знаю, будет ли это последний раз, когда я гоняюсь в Испании

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Испании, которая состоится сегодня, 13 сентября, в Мадриде.

«Не знаю, будет ли это последний раз, когда я гоняюсь в Испании, поэтому я намерен получить от гонки максимум. Я провёл 23 или 24 Гран-при в Испании и добавлю ещё один, с этим неповторимым волнением от гонки перед родной публикой, приходящей в движение, когда ты проезжаешь мимо», — приводит слова Алонсо издание SoyMotor.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Испании.

Трасса «Мадринг» за месяц до проведения Гран-при Испании