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Алонсо: не знаю, будет ли это последний раз, когда я гоняюсь в Испании

Алонсо: не знаю, будет ли это последний раз, когда я гоняюсь в Испании
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Испании, которая состоится сегодня, 13 сентября, в Мадриде.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Не знаю, будет ли это последний раз, когда я гоняюсь в Испании, поэтому я намерен получить от гонки максимум. Я провёл 23 или 24 Гран-при в Испании и добавлю ещё один, с этим неповторимым волнением от гонки перед родной публикой, приходящей в движение, когда ты проезжаешь мимо», — приводит слова Алонсо издание SoyMotor.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Испании.

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