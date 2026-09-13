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Окончательная стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1

Окончательная стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1
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Опубликована окончательная стартовая решётка гонки Гран-при Испании Формулы-1, которая состоится сегодня, 13 сентября.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Формула-1. Гран-при Испании. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
5. Шарль Леклер («Феррари»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Оскар Пиастри («Макларен»).
8. Лиам Лоусон («Ред Булл»)
9. Франко Колапинто («Альпин»)
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
12. Габриэл Бортолето («Ауди»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»)
16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
18. Серхио Перес («Кадиллак»)
19. Валттери Боттас («Кадиллак»)
20. Карлос Сайнс («Уильямс»)
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
Оливер Берман («Хаас») – с пит-лейна.

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