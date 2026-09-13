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Жозе Моуринью поддержал Фернандо Алонсо перед гонкой Формулы-1 в Испании

Жозе Моуринью поддержал Фернандо Алонсо перед гонкой Формулы-1 в Испании
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Звёздный футбольный тренер Жозе Моуринью, возглавляющий «Реал» Мадрид, поддержал двукратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо перед гонкой Гран-при Испании, которая состоится сегодня, 13 сентября, в Мадриде.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Я всегда ставлю на Фернандо, но с этой машиной это невозможно», — приводит слова Моуринью издание SoyMotor.

Ранее в интервью Моуринью рассказал, как недоспал 45 минут из-за Гран-при Испании Формулы-1.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Испании, начало — в 16:00 мск.

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