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Король Испании Филип VI встретился с Алонсо и Сайнсом на этапе Ф-1 в Мадриде

Король Испании Филип VI встретился с Алонсо и Сайнсом на этапе Ф-1 в Мадриде
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Король Испании Филип VI посетил паддок Формулы-1 перед гонкой Гран-при Испании, которая состоится сегодня, 13 сентября, в Мадриде.

Монарх встретился с испанскими гонщиками Фернандо Алонсо, представляющим «Астон Мартин», и Карлосом Сайнсом-младшим, выступающим за «Уильямс».

Фото: Getty Image

Формула-1. Гран-при Испании. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
5. Шарль Леклер («Феррари»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Оскар Пиастри («Макларен»).
8. Лиам Лоусон («Ред Булл»).
9. Франко Колапинто («Альпин»).
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
12. Габриэл Бортолето («Ауди»).
13. Эстебан Окон («Хаас»).
14. Пьер Гасли («Альпин»).
15. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»).
16. Алекс Албон («Уильямс»).
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
18. Серхио Перес («Кадиллак»).
19. Валттери Боттас («Кадиллак»).
20. Карлос Сайнс («Уильямс»).
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
Оливер Берман («Хаас») – с пит-лейна.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Испании.

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