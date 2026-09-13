Льюис Хэмилтон на Гран-при Испании впервые в сезоне сошёл с гонки

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон сошёл в гонке Гран-при Испании Формулы-1, проходящей в Мадриде. Для Хэмилтона это первый в сезоне-2026 сход с гонки, до Испании он был единственным пилотом Формулы-1, которые преодолел все круги в 2026-м.

Во время переговоров с командой по радио британцу сообщили, что у его машины возникли проблемы с тормозной системой.

Карлос Санти (гоночный инженер Льюиса): извини, Льюис.

Хэмилтон: что сломалось?

Санти: что-то с тормозной системой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Испании.

Видео: сколько стоит собрать гоночную машину.