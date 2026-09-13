Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Сан-Марино, Алекс Маркес – 2-й, Педро Акоста – 3-й
В Мизано-Адриатико завершилась гонка 15-го этапа MotoGP сезона-2026. Победителем заезда стал действующий чемпион мира Марк Маркес, представляющий заводскую команду «Дукати».. Второе место занял Алекс Маркес из «Гризини». Замкнул тройку сильнейших Педро Акоста из «КТМ».
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Гонка:
1. Марк Маркес («Дукати») — 27 кругов;
2. Алекс Маркес («Грезини») +0.657;
3. Педро Акоста («КТМ») +2.326;
4. Фермин Альдегер («Грезини») +6.027;
5. Хорхе Мартин («Априлья») +14.021;
6. Рауль Фернандес («Априлья») +18.252;
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +20.581;
8. Энеа Бастьянини («КТМ») +20.858;
9. Лука Марини («Хонда») +22.911;
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +23.229.
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