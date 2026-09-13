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Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Сан-Марино, Алекс Маркес – 2-й, Педро Акоста – 3-й

Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Сан-Марино, Алекс Маркес – 2-й, Педро Акоста – 3-й
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В Мизано-Адриатико завершилась гонка 15-го этапа MotoGP сезона-2026. Победителем заезда стал действующий чемпион мира Марк Маркес, представляющий заводскую команду «Дукати».. Второе место занял Алекс Маркес из «Гризини». Замкнул тройку сильнейших Педро Акоста из «КТМ».

MotoGP 2026. Этап 15, Мизано-Адриатико
Гран-при Сан-Марино. Гонка
13 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
41:13.013
2
Алекс Маркес
Ducati
+0.657
3
Педро Акоста
KTM
+2.326

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Гонка:

1. Марк Маркес («Дукати») — 27 кругов;
2. Алекс Маркес («Грезини») +0.657;
3. Педро Акоста («КТМ») +2.326;
4. Фермин Альдегер («Грезини») +6.027;
5. Хорхе Мартин («Априлья») +14.021;
6. Рауль Фернандес («Априлья») +18.252;
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +20.581;
8. Энеа Бастьянини («КТМ») +20.858;
9. Лука Марини («Хонда») +22.911;
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +23.229.

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