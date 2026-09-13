Марк Маркес выиграл гонку MotoGP в Сан-Марино, Алекс Маркес – 2-й, Педро Акоста – 3-й

В Мизано-Адриатико завершилась гонка 15-го этапа MotoGP сезона-2026. Победителем заезда стал действующий чемпион мира Марк Маркес, представляющий заводскую команду «Дукати».. Второе место занял Алекс Маркес из «Гризини». Замкнул тройку сильнейших Педро Акоста из «КТМ».

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Гонка:

1. Марк Маркес («Дукати») — 27 кругов;

2. Алекс Маркес («Грезини») +0.657;

3. Педро Акоста («КТМ») +2.326;

4. Фермин Альдегер («Грезини») +6.027;

5. Хорхе Мартин («Априлья») +14.021;

6. Рауль Фернандес («Априлья») +18.252;

7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +20.581;

8. Энеа Бастьянини («КТМ») +20.858;

9. Лука Марини («Хонда») +22.911;

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +23.229.