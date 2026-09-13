Антонелли выиграл Гран-при Испании Формулы-1 в Мадриде, Норрис — третий, Хэмилтон сошёл

Сегодня, 13 сентября, прошла гонка 14-го этапа Формулы-1 Гран-при Испании на новой трассе «Мадринг» в Мадриде. Победу на ней одержал лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), вторым стал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»), тройку сильнейших замкнул действующий обладатель титула Ландо Норрис («Макларен»), стартовавший с поул-позиции.

Формула-1. Гран-при Испании.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 57 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4.351.

3. Ландо Норрис («Макларен») +5.089.

4. Шарль Леклер («Феррари») +29.116.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +29.829.

6. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:26.746.

7. Франко Колапинто («Альпин») +1:34.281.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.35.839.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.

11. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.

12. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.

14. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1 круг.

15. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.

16. Оливер Берман («Хаас»). +1 круг.

17. Фернандо Алонсо («Аст