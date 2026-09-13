Антонелли выиграл Гран-при Испании Формулы-1 в Мадриде, Норрис — третий, Хэмилтон сошёл

Сегодня, 13 сентября, прошла гонка 14-го этапа Формулы-1 Гран-при Испании на новой трассе «Мадринг» в Мадриде. Победу на ней одержал лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), вторым стал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»), тройку сильнейших замкнул действующий обладатель титула Ландо Норрис («Макларен»), стартовавший с поул-позиции.
Формула-1. Гран-при Испании.
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 57 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4.351.
3. Ландо Норрис («Макларен») +5.089.
4. Шарль Леклер («Феррари») +29.116.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +29.829.
6. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:26.746.
7. Франко Колапинто («Альпин») +1:34.281.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.35.839.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.
11. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
13. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.
14. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1 круг.
15. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
16. Оливер Берман («Хаас»). +1 круг.
17. Фернандо Алонсо («Аст