Ферстаппен избежал расследования инцидента, связанного со срезкой трассы на ГП Испании

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал расследования инцидента на последних кругах Гран-при Испании. Нидерландец сохранит второе место, а Ландо Норрис останется третьим.

На 56-м круге Ферстаппен и Норрис догнали Арвида Линдблада и Нико Хюлькенберга, которые в этот момент вели борьбу между собой. Из-за этого Ферстаппен потерял время, а Норрис почти поравнялся с «Ред Булл» перед седьмым поворотом и попытался его обогнать, однако нидерландец сохранил позицию.

«Он выехал за пределы трассы. Выехал за пределы трассы, защищаясь от меня. Он срезал шикану. Совершенно очевидно, что он должен вернуть позицию», — сказал Норрис по командному радио на следующем круге.

Стюарды заметили эпизод, но решили его не расследовать.