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Ферстаппен избежал расследования инцидента, связанного со срезкой трассы на ГП Испании

Ферстаппен избежал расследования инцидента, связанного со срезкой трассы на ГП Испании
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал расследования инцидента на последних кругах Гран-при Испании. Нидерландец сохранит второе место, а Ландо Норрис останется третьим.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

На 56-м круге Ферстаппен и Норрис догнали Арвида Линдблада и Нико Хюлькенберга, которые в этот момент вели борьбу между собой. Из-за этого Ферстаппен потерял время, а Норрис почти поравнялся с «Ред Булл» перед седьмым поворотом и попытался его обогнать, однако нидерландец сохранил позицию.

«Он выехал за пределы трассы. Выехал за пределы трассы, защищаясь от меня. Он срезал шикану. Совершенно очевидно, что он должен вернуть позицию», — сказал Норрис по командному радио на следующем круге.

Стюарды заметили эпизод, но решили его не расследовать.

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