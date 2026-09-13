Антонелли — о победе на Гран-при Испании: её заслужил Ландо Норрис

Лидер чемпионата и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал восьмую победу в сезоне на Гран-при Испании, отдав должное своему сопернику из «Макларена» Ландо Норрису, который стартовал с поула, но закончил гонку на третьем месте.

«Гонка получилась очень непростой, особенно в плане работы с шинами. Побеждать приятно, но в этот раз не так, как обычно, потому что эту победу заслужил Ландо. Но мы примем этот результат. У нас был очень сильный темп, особенно в концовке на жёстких шинах. Это была невероятная неделя, спасибо за этот уикенд, с нетерпением жду возможности вернуться сюда в следующем году», — приводит слова Антонелли Sky Sports.