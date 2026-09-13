15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли — о победе на Гран-при Испании: её заслужил Ландо Норрис

Антонелли — о победе на Гран-при Испании: её заслужил Ландо Норрис
Комментарии

Лидер чемпионата и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал восьмую победу в сезоне на Гран-при Испании, отдав должное своему сопернику из «Макларена» Ландо Норрису, который стартовал с поула, но закончил гонку на третьем месте.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Гонка получилась очень непростой, особенно в плане работы с шинами. Побеждать приятно, но в этот раз не так, как обычно, потому что эту победу заслужил Ландо. Но мы примем этот результат. У нас был очень сильный темп, особенно в концовке на жёстких шинах. Это была невероятная неделя, спасибо за этот уикенд, с нетерпением жду возможности вернуться сюда в следующем году», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

Материалы по теме