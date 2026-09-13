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«Обогнать здесь нереально». Ферстаппен высказался о борьбе с Норрисом в конце ГП Испании

«Обогнать здесь нереально». Ферстаппен высказался о борьбе с Норрисом в конце ГП Испании
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал второе место на Гран-при Испании в Мадриде, упомянув борьбу с Ландо Норрисом («Макларен») на заключительном отрезке дистанции.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Если говорить о гоночном темпе, второе место — великолепный результат для нас. Ландо не повезло с VSC, так что второе место — это потрясающе, ведь было видно, как быстро он нас догонял. Впрочем, обогнать здесь нереально, так что я удержал его позади — просто держался посередине полотна. На этой трассе это прекрасно работает. Кроме того, нужно было поддерживать сцепление в шинах — и именно это было самым трудным на финальном отрезке», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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