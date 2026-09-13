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«Тяжёлая гонка, которую у нас отобрали». Норрис — об упущенной победе в Мадриде

«Тяжёлая гонка, которую у нас отобрали». Норрис — об упущенной победе в Мадриде
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») прокомментировал третье место на Гран-при Испании в Мадриде. Напомним, британец стартовал с поул-позиции.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Режим VSC завершился после того, как я заехал в боксы, так что уже не мог ничего поделать. Поздравляю Кими [Антонелли] и Макса [Ферстаппена], они сегодня проехали хорошую гонку. Удача сегодня была не на нашей стороне. Я боролся, чтобы догнать их, но обогнать здесь непросто, а Макс не допускал ошибок. Тяжёлая гонка, которую у нас отобрали. Считаю, что мы заслужили сегодня победу. Но это гонки, такое бывает. Вчера мне удался феноменальный круг, он принёс поул. Сегодня проехал идеальную гонку, но не повезло. Мы продолжим борьбу, команда превосходно работает. Победы вполне возможны», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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