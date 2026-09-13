Антонелли обогнал Расселла по числу побед в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли одержал восьмую победу в карьере в Формуле-1 и обошёл своего напарника Джорджа Расселла по количеству выигранных гонок.

Расселл на данный момент имеет семь побед в Формуле-1. Британец одержал первую победу на Гран-при Сан-Паулу в 2022 году, после чего выигрывал также Гран-при Австрии и Лас-Вегаса в 2024-м, в 2025 году победил в Канаде и Сингапуре. В 2026 году Расселл также дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала — в Австралии и Австрии.

Антонелли начал карьеру в Формуле-1 только в 2025 году. Все его победы пришлись на второй сезон выступлений: первая — на Гран-при Китая, затем итальянец выиграл этапы в Японии, Майами, Канаде, Монако, Бельгии, домашней Италии и Испании.