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Антонелли обогнал Расселла по числу побед в Формуле-1

Антонелли обогнал Расселла по числу побед в Формуле-1
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли одержал восьмую победу в карьере в Формуле-1 и обошёл своего напарника Джорджа Расселла по количеству выигранных гонок.

Расселл на данный момент имеет семь побед в Формуле-1. Британец одержал первую победу на Гран-при Сан-Паулу в 2022 году, после чего выигрывал также Гран-при Австрии и Лас-Вегаса в 2024-м, в 2025 году победил в Канаде и Сингапуре. В 2026 году Расселл также дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала — в Австралии и Австрии.

Антонелли начал карьеру в Формуле-1 только в 2025 году. Все его победы пришлись на второй сезон выступлений: первая — на Гран-при Китая, затем итальянец выиграл этапы в Японии, Майами, Канаде, Монако, Бельгии, домашней Италии и Испании.

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