Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Расселла на 81 очко

После победы на Гран-при Испании Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли уже на 81 очко опережает своего напарника Джорджа Расселла, в то время как идущий третьим Льюис Хэмилтон из «Феррари» проигрывает уже больше сотни.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 292 очка.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 211.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 191.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 186.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 167.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 145.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 120.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 71.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 59.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 31.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.
13. Оливер Берман («Хаас») — 18.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 7.
16. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 3.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 3.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над преследователями достигло 145 баллов, в то время как «Макларен» немного сократил отставание от «Феррари» и проигрывает теперь 52 очка.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 503 очка.
2. «Феррари» — 358.
3. «Макларен» — 306.
4. «Ред Булл» — 230.
5. «Рейсинг Буллз» — 77.
6. «Альпин» — 68.
7. «Хаас» — 21.
8. «Ауди» — 17.
9. «Уильямс» — 11.
10. «Астон Мартин» — 3.
11. «Кадиллак» — 0.