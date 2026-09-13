Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Расселла на 81 очко

После победы на Гран-при Испании Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли уже на 81 очко опережает своего напарника Джорджа Расселла, в то время как идущий третьим Льюис Хэмилтон из «Феррари» проигрывает уже больше сотни.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 292 очка.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 211.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 191.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 186.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 167.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 145.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 120.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 71.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 59.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 31.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.

13. Оливер Берман («Хаас») — 18.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.

15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 7.

16. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.

17. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

18. Эстебан Окон («Хаас») — 3.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 3.

20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над преследователями достигло 145 баллов, в то время как «Макларен» немного сократил отставание от «Феррари» и проигрывает теперь 52 очка.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 503 очка.

2. «Феррари» — 358.

3. «Макларен» — 306.

4. «Ред Булл» — 230.

5. «Рейсинг Буллз» — 77.

6. «Альпин» — 68.

7. «Хаас» — 21.

8. «Ауди» — 17.

9. «Уильямс» — 11.

10. «Астон Мартин» — 3.

11. «Кадиллак» — 0.