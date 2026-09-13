Зак Браун — о гонке Норриса: VSC сыграл против нас дважды, мы ничего не могли поделать

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал третье место Ландо Норриса на Гран-при Испании. Норрис кругом позже остальных заехал в боксы после появления режима виртуального режима безопасности, и в этот момент его сняли. Кроме того, механики семь секунд меняли британцу шины.

«Иногда всё бывает жестоко. Сегодня VSC сыграл против нас дважды. Ландо уже уехал вперёд. Команда отлично поработала, но виртуальная машина безопасности появилась через пару секунд после того, как мы проехали этот участок, а затем исчезла за пару секунд до того, как мы смогли бы воспользоваться ситуацией. Так что просто ничего не могли сделать. Здорово было услышать сообщение Ландо по радио, где он просто отмахнулся от этого. Думаю, это и была наша гонка, не знаю, секунд 20, 20–25, если называть какую-то цифру.

Темп Ландо был доминирующим. Он просто уехал вперёд. Отлично контролировал гонку. Износ шин был просто великолепным. Да, он был на совершенно другом уровне. Просто жаль, что он получил трофей за третье место, а не за первое», — сказал Браун для Sky Sports.