Норрис — о ситуации с VSC: это правило не должно определять исход гонки

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что потерял около 20 секунд из-за появления виртуальной машины безопасности (VSC) на Гран-при Испании.

«Я уже проехал пит-лейн. Мне просто не повезло. Я был единственным пилотом на всей стартовой решётке, который не получил возможности совершить пит-стоп. В итоге я потерял 20 секунд относительно всех остальных. Это не зависело от меня и не зависело от команды.

Это правило не должно определять исход гонки. Гонку должен выигрывать тот, кто показывает лучший результат, кто, возможно, идёт на риск, оставаясь на трассе дольше перед пит-стопом или растягивая свой отрезок, а потом ему может повезти с машиной безопасности — и ситуация сложится в его пользу. Потому что вы знаете, что это один из ключевых факторов. Но когда из-за машины безопасности все получают потерю времени на пит-лейне, ты просто ничего не можешь с этим сделать. Это несправедливо, но такое уже случалось. Другие выигрывали благодаря этому, и я, вероятно, тоже выигрывал в подобных ситуациях.

Просто, думаю, мало кто когда-либо проигрывал гонку и потом так быстро с этим мирился. Это раздражает, и я не считаю, что именно так должна заканчиваться гонка. Мы уже обсуждали это на брифингах пилотов и говорили, что, по крайней мере, нужно оставлять ситуацию без изменений на один круг. Тогда условия будут одинаковыми для