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Норрис ответил сотруднику, который попросил его не пить кока-колу после гонки

Норрис ответил сотруднику, который попросил его не пить кока-колу после гонки
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Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис решить выпить Coca-Cola в комнате охлаждения после финиша этапа в Мадриде, однако один из сотрудников попросил его не делать этого. Сообщается, что причиной стало то, что кока-кола не является спонсором Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Я только что провёл гонку, могу пить всё, что захочу, большое спасибо», — ответил Норрис в трансляции этапа.

Формула-1. Гран-при Испании. Топ-10

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 57 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4.351.
3. Ландо Норрис («Макларен») +5.089.
4. Шарль Леклер («Феррари») +29.116.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +29.829.
6. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:26.746.
7. Франко Колапинто («Альпин») +1:34.281.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.35.839.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.

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