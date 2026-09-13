Норрис ответил сотруднику, который попросил его не пить кока-колу после гонки

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис решить выпить Coca-Cola в комнате охлаждения после финиша этапа в Мадриде, однако один из сотрудников попросил его не делать этого. Сообщается, что причиной стало то, что кока-кола не является спонсором Гран-при Испании.

«Я только что провёл гонку, могу пить всё, что захочу, большое спасибо», — ответил Норрис в трансляции этапа.

Формула-1. Гран-при Испании. Топ-10

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 57 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4.351.

3. Ландо Норрис («Макларен») +5.089.

4. Шарль Леклер («Феррари») +29.116.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +29.829.

6. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:26.746.

7. Франко Колапинто («Альпин») +1:34.281.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.35.839.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.