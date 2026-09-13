Расселл: даже не думаю о борьбе за чемпионство, так как не считаю, что участвую в ней

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признал, что его шансы побороться за чемпионский титул в сезоне-2026 крайне малы. Напомним, после этапа в Испании лидер зачёта Андреа Кими Антонелли оторвался от напарника на 81 очко.

«Не буду говорить, что всё кончено, но вероятность того, что я ещё участвую в этой борьбе, крайне мала. Я даже не думаю о борьбе за чемпионство, так как не считаю, что участвую в ней. Это позволяет мне сосредоточиться на каждой гонке отдельно и просто постараться выиграть как можно больше. Что будет, то будет, но… Да, сейчас ситуация именно такая», — приводит слова Расселла издание Motorsport.