Хэмилтон рассказал о причине первого схода в сезоне на этапе в Испании

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон раскрыл, с какими проблемами тормозной системы он столкнулся на этапе Формулы-1 в Мадриде. Напомним, британец сошёл на седьмом круге дистанции, это первый для него сход в сезоне.

«Я хорошо стартовал, не видел Макса [Ферстаппена] и не участвовал в борьбе при подъезде к пятому повороту. Но затем я вошёл в пятый поворот, нажал на тормоз, сначала машина нормально начала замедляться, а потом педаль провалилась, и вдруг машина перестала тормозить. Я выехал за пределы трассы, тогда-то и задел барьер, но удар не показался серьёзным. Затем педаль снова вернулась, и в следующих поворотах всё было нормально, ситуация выглядела неплохо, а потом педаль снова стала проваливаться. Борьба с Ферстаппеном? Если честно, считаю, что это была довольно хорошая борьба», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.