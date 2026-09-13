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Хэмилтон рассказал о причине первого схода в сезоне на этапе в Испании

Хэмилтон рассказал о причине первого схода в сезоне на этапе в Испании
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон раскрыл, с какими проблемами тормозной системы он столкнулся на этапе Формулы-1 в Мадриде. Напомним, британец сошёл на седьмом круге дистанции, это первый для него сход в сезоне.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Я хорошо стартовал, не видел Макса [Ферстаппена] и не участвовал в борьбе при подъезде к пятому повороту. Но затем я вошёл в пятый поворот, нажал на тормоз, сначала машина нормально начала замедляться, а потом педаль провалилась, и вдруг машина перестала тормозить. Я выехал за пределы трассы, тогда-то и задел барьер, но удар не показался серьёзным. Затем педаль снова вернулась, и в следующих поворотах всё было нормально, ситуация выглядела неплохо, а потом педаль снова стала проваливаться. Борьба с Ферстаппеном? Если честно, считаю, что это была довольно хорошая борьба», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

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