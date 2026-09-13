Сайнс — о контакте с Алонсо: он пожаловался и мне, как всегда, выписали штраф

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал контакт с Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» во время Гран-при Испании и заявил, что считает это гоночным инцидентом. Напомним, стюарды наказали Сайнса за это столкновение пятью секундами.

«Честно говоря, тут нечего сказать. Такова специфика этого поворота: когда поворачиваешь направо. Думаю, он пожаловался по радио, поэтому мне, как всегда, назначили штраф.

Думаю, специфика этого поворота всегда будет приводить к подобным столкновениям, потому что места там хватает только для одной машины, даже для двух места нет. И ты не можешь смотреть в зеркала, одновременно поворачивая сначала направо, а потом налево, потому что нужно смотреть вперёд. Поэтому в какой-то момент приходится сосредоточиться на своей траектории. И, да, не думаю, что Фернандо находился со мной наравне или что-то в этом роде», — приводит слова Сайнса испанская редакция Motorsport.