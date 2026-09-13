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В «Макларене» ответили, был ли вариант предложить Норрису другую тактику в гонке

В «Макларене» ответили, был ли вариант предложить Норрису другую тактику в гонке
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла объяснил, почему команда не смогла предложить действующему чемпиону Ландо Норрису альтернативную стратегию на Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Сегодняшний день оставляет смешанные чувства, но мы покидаем трассу с высоко поднятой головой и улыбкой на лице. Ландо был самым быстрым пилотом на трассе и абсолютно заслуживал победы. Наш темп был феноменальным, особенно на трассе, где мы не ожидали быть настолько сильными. К сожалению, факторы, которые полностью от нас не зависели, в том числе момент появления виртуальной машины безопасности, лишили нас победы. Мы рассмотрели все варианты, но обстоятельства не оставили нам ни одной жизнеспособной альтернативной стратегии. Очень неприятно, когда у тебя есть скорость для победы, но гоночные боги оказываются не на твоей стороне, однако мы примем это и будем двигаться дальше.

Главный позитивный момент заключается в том, что мы получили очевидное подтверждение конкурентоспособности нашей машины и её способности бороться впереди. Команда проделала исключительную работу на протяжении всего уикенда, чтобы раскрыть такой уровень потенциала, и это придаёт нам большую уверенность перед предстоящими гонками. Мы сокращаем отставание в чемпионате и доказали, что способны бороться за высокие позиции по воскресеньям. Для Оскара день сложился сложнее — на старте он получил повреждения, которые повлияли на его гонку, и мы усердно работаем вместе с ним, чтобы раскрыть весь его потенциал. Теперь ждём Баку и готовы бороться за подиумы и победы», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.

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