«Хочу остаться в живых до конца гонки». Алонсо отреагировал на контакт с Сайнсом

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал инцидент с гонщиком «Уильямса» Карлосом Сайнсом на Гран-при Испании.
«Мы пытались провести свою гонку, столкнулись с тысячей и одной проблемой, нам пришлось менять переднее антикрыло, а всю гонку мы проехали с повреждённым автомобилем, без части днища. Но, к счастью, я сам цел и невредим, потому что в какой-то момент подумал, что, возможно, всё закончится иначе. Но это была гонка, из которой нужно извлечь уроки и стать сильнее.
Днище повреждено, но машина впереди находится очень далеко, не думаю, что это изменило бы мою итоговую позицию. Но на скорости 340 км/ч я предпочитаю, чтобы никто не прижимал меня к стене. Хочу остаться в живых до конца гонки», — приводит слова Алонсо испанская редакция Motorsport.
- 13 сентября 2026
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