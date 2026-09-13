Расселл — о Гран-при Испании: немного напоминает то, как проходит мой сезон до сих пор

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал пятое место в гонке Гран-при Испании.

«Какую бы стратегию мы сегодня ни выбрали, всё равно финишировали бы пятыми. Виртуальная машина безопасности появилась в самый неподходящий момент для всех, кто, как и я, стартовал на жёстких шинах, и в самый подходящий — для тех, кто начал гонку на «медиуме». К сожалению, иногда гонки складываются именно так, но это немного напоминает то, как проходит мой сезон до сих пор! Сегодня было очень сложно обгонять, но в целом мне понравилось пилотировать на Мадринге в этот уикенд.

До конца сезона нас ждёт напряжённая борьба. Я с нетерпением жду возвращения на базу команды, чтобы поработать с коллективом и подготовиться к первой гонке тройника. Сегодня у меня был хороший темп, особенно на жёстких шинах, так что перед Гран-при Азербайджана у нас есть повод для оптимизма», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.