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Расселл — о Гран-при Испании: немного напоминает то, как проходит мой сезон до сих пор

Расселл — о Гран-при Испании: немного напоминает то, как проходит мой сезон до сих пор
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал пятое место в гонке Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Какую бы стратегию мы сегодня ни выбрали, всё равно финишировали бы пятыми. Виртуальная машина безопасности появилась в самый неподходящий момент для всех, кто, как и я, стартовал на жёстких шинах, и в самый подходящий — для тех, кто начал гонку на «медиуме». К сожалению, иногда гонки складываются именно так, но это немного напоминает то, как проходит мой сезон до сих пор! Сегодня было очень сложно обгонять, но в целом мне понравилось пилотировать на Мадринге в этот уикенд.

До конца сезона нас ждёт напряжённая борьба. Я с нетерпением жду возвращения на базу команды, чтобы поработать с коллективом и подготовиться к первой гонке тройника. Сегодня у меня был хороший темп, особенно на жёстких шинах, так что перед Гран-при Азербайджана у нас есть повод для оптимизма», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

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