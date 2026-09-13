Пиастри рассказал о причинах восьмого места на Гран-при Испании в Мадриде

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал восьмое место в гонке Гран-при Испании.

«Сегодня нам пришлось непросто, гонка от начала до конца получилась довольно болезненной. На первом круге Расселл прижал меня, из-за чего я повредил переднее антикрыло, а после этого мы просто застряли в трафике, что особенно сложно на трассе, где практически невозможно обгонять. К сожалению, момент появления виртуальной машины безопасности оказался неудачным для таких стартовавших на жёстких шинах, как я. Когда мы заехали в боксы, «медиум» не работал так, как нам хотелось, и я снова оказался в трафике.

Позитивный момент, который мы можем вынести из этой гонки, — несколько важных уроков, особенно в плане того, как максимально эффективно использовать возможности машины. На чистой трассе у нас также был неплохой темп на жёстких шинах, это всегда обнадёживает. Мы всё проанализируем, посмотрим, какие ещё выводы можем сделать, используем их на следующем отрезке сезона», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.