«Если бы остался там, мы бы точно столкнулись». Ферстаппен — об отданной позиции Хэмилтону

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил эпизод с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном в начале Гран-при Испании, после которого был вынужден вернуть британцу позицию.

«В первом повороте я просто ехал по своей траектории, но Льюис пошёл на обгон в первых двух поворотах и днищем зацепил поребрик. Из-за этого его машину подбросило, и она вернулась на трассу, поэтому мне пришлось выехать за пределы трассы. Если бы я остался там, мы бы точно столкнулись. В таком случае моя гонка потенциально могла закончиться уже во втором повороте. Поэтому думаю, учитывая всё произошедшее, я доволен тем, где мы сейчас оказались. В начале гонки я бы получил повреждения, если бы остался на трассе. Так что тогда победа тоже была бы невозможна. Всё просто», — приводит слова Ферстаппена GPblog.