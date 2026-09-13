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«Если бы остался там, мы бы точно столкнулись». Ферстаппен — об отданной позиции Хэмилтону

«Если бы остался там, мы бы точно столкнулись». Ферстаппен — об отданной позиции Хэмилтону
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил эпизод с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном в начале Гран-при Испании, после которого был вынужден вернуть британцу позицию.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«В первом повороте я просто ехал по своей траектории, но Льюис пошёл на обгон в первых двух поворотах и днищем зацепил поребрик. Из-за этого его машину подбросило, и она вернулась на трассу, поэтому мне пришлось выехать за пределы трассы. Если бы я остался там, мы бы точно столкнулись. В таком случае моя гонка потенциально могла закончиться уже во втором повороте. Поэтому думаю, учитывая всё произошедшее, я доволен тем, где мы сейчас оказались. В начале гонки я бы получил повреждения, если бы остался на трассе. Так что тогда победа тоже была бы невозможна. Всё просто», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

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