Колапинто — об успехе на Гран-при Испании: мы способны добиваться лучших результатов

Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал седьмое место в гонке Гран-при Испании. Аргентинец остался доволен своим выступлением и считает, что команда способна сохранить набранную форму на предстоящем этапе в Азербайджане.

«Да, я очень доволен результатом. Думаю, команда проделала потрясающую работу, а я выжал максимум из возможного сегодня и вчера. Так что очень горжусь результатом и с большим нетерпением смотрю в будущее. Всё идёт хорошо. Думаю, мы можем перенести эту форму в Баку и на оставшуюся часть года. Мы способны добиваться лучших результатов. Изменилось ли что-то в моих выступлениях? Нет, я просто хорошо чувствую себя в машине и думаю, что учусь и становлюсь лучше», — приводит слова Колапинто официальный сайт Формулы-1.