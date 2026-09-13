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Колапинто — об успехе на Гран-при Испании: мы способны добиваться лучших результатов

Колапинто — об успехе на Гран-при Испании: мы способны добиваться лучших результатов
Комментарии

Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал седьмое место в гонке Гран-при Испании. Аргентинец остался доволен своим выступлением и считает, что команда способна сохранить набранную форму на предстоящем этапе в Азербайджане.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Да, я очень доволен результатом. Думаю, команда проделала потрясающую работу, а я выжал максимум из возможного сегодня и вчера. Так что очень горжусь результатом и с большим нетерпением смотрю в будущее. Всё идёт хорошо. Думаю, мы можем перенести эту форму в Баку и на оставшуюся часть года. Мы способны добиваться лучших результатов. Изменилось ли что-то в моих выступлениях? Нет, я просто хорошо чувствую себя в машине и думаю, что учусь и становлюсь лучше», — приводит слова Колапинто официальный сайт Формулы-1.

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