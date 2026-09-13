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Леклер: темпа на «софте» не было. Есть особенная причина, не хочу вдаваться в детали

Леклер: темпа на «софте» не было. Есть особенная причина, не хочу вдаваться в детали
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в гонке Гран-при Испании Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Чудо? Именно его мы ждали в конце гонки. Мы проехали такой длинный отрезок в надежде на сейфти-кар или виртуальную машину безопасности, но, к сожалению, их так и не появилось. Вообще эта была очень сложная гонка с физической точки зрения: нашей машиной в этом сезоне очень трудно управлять на трассе вроде этой.

Отрезок на «хардах» прошёл хорошо. На «софтах» в конце гонки темпа не было. Но на это есть особенная причина, я её знаю. Не хочу вдаваться в детали, но в следующий раз всё будет в порядке. Речь не идёт о проблемах с шинами или балансом, это что-то ещё, что не связано с производительностью, но помешало мне атаковать так, как хотелось. Так что я предпочёл просто контролировать отрыв сзади. Кроме того, нацеливаться на третье место в последние девять кругов было нереально, так что я просто довёз машину до финиша», — приводит слова Леклера FormulaPassion со ссылкой на Sky Sports.

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