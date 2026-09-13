Юки Цунода: гонка была практически закончена для меня в первом повороте

Гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода, финишировавший 14-м на Гран-при Испании, прокомментировал стартовую аварию с представителем «Уильямса» Карлосом Сайнсом.

«Сегодня было совсем не просто. Гонка была практически закончена для меня в первом повороте, когда я заработал серьёзные повреждения машины в аварии с Сайнсом. Это существенно повлияло на наш темп. С учётом повреждений не думаю, что темп был слишком уж плохим, но я потерял несколько позиций на старте. Учитывая, что обгонять здесь очень сложно, шансов отыграться было не много.

Я выложился по максимуму и насладился тем, что снова был за рулём. Большое спасибо команде за ещё одну возможность в этот уикенд», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Рейсинг Буллз».