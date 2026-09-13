15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода: гонка была практически закончена для меня в первом повороте

Юки Цунода: гонка была практически закончена для меня в первом повороте
Комментарии

Гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода, финишировавший 14-м на Гран-при Испании, прокомментировал стартовую аварию с представителем «Уильямса» Карлосом Сайнсом.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Сегодня было совсем не просто. Гонка была практически закончена для меня в первом повороте, когда я заработал серьёзные повреждения машины в аварии с Сайнсом. Это существенно повлияло на наш темп. С учётом повреждений не думаю, что темп был слишком уж плохим, но я потерял несколько позиций на старте. Учитывая, что обгонять здесь очень сложно, шансов отыграться было не много.

Я выложился по максимуму и насладился тем, что снова был за рулём. Большое спасибо команде за ещё одну возможность в этот уикенд», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Рейсинг Буллз».

Материалы по теме
Сайнс — о контакте с Алонсо: он пожаловался и мне, как всегда, выписали штраф