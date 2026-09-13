Тото Вольф объяснил ранний второй пит-стоп Джорджа Расселла

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему немецкая команда Формулы-1 решила провести второй пит-стоп для британца Джорджа Расселла уже примерно на середине дистанции, хотя сам британский пилот предполагал, что мог бы дотянуть на своём комплекте «медиума» до самого финиша.

«Он сказал, что шины «медиум» не в идеальной форме. Мы не думали, что они дотянут до финиша. В данном случае не было варианта держаться на трассе как можно дольше и ждать красного флага. Стоило просто заменить шины и двигаться дальше», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт Формулы-1.