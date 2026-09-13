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Тото Вольф объяснил ранний второй пит-стоп Джорджа Расселла

Тото Вольф объяснил ранний второй пит-стоп Джорджа Расселла
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему немецкая команда Формулы-1 решила провести второй пит-стоп для британца Джорджа Расселла уже примерно на середине дистанции, хотя сам британский пилот предполагал, что мог бы дотянуть на своём комплекте «медиума» до самого финиша.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Он сказал, что шины «медиум» не в идеальной форме. Мы не думали, что они дотянут до финиша. В данном случае не было варианта держаться на трассе как можно дольше и ждать красного флага. Стоило просто заменить шины и двигаться дальше», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт Формулы-1.

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