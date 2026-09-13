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Вассёр: при второй машине безопасности мы бы боролись за первое место

Вассёр: при второй машине безопасности мы бы боролись за первое место
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран-при Испании, где Шарль Леклер финишировал четвёртым, а Льюис Хэмилтон сошёл.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Не повезло. Шарль проехал отличный отрезок на шинах «хард». Мы все ждали хотя бы двух сейфти-каров, но вышло не так. По крайней мере, попытались, а темп был очень хорошим. При второй машине безопасности мы бы боролись за первое место, а вместо этого пришлось ограничиться четвёртым.

Мы задали Шарлю требуемый темп, и он идеально его выдавал. Он проделал отличную работу, не сделал ни одной ошибки за 49 кругов на «харде», атаковал как сумасшедший. Думаю, сделал всё, что мог.

Хэмилтон? Мы ещё не знаем, в чём была проблема, но что-то с тормозами. Решили остановить его, потому что было слишком опасно», — приводит слова Вассёра FormulaPassion со ссылкой на Sky Sports.

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