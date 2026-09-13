Вассёр: при второй машине безопасности мы бы боролись за первое место

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран-при Испании, где Шарль Леклер финишировал четвёртым, а Льюис Хэмилтон сошёл.

«Не повезло. Шарль проехал отличный отрезок на шинах «хард». Мы все ждали хотя бы двух сейфти-каров, но вышло не так. По крайней мере, попытались, а темп был очень хорошим. При второй машине безопасности мы бы боролись за первое место, а вместо этого пришлось ограничиться четвёртым.

Мы задали Шарлю требуемый темп, и он идеально его выдавал. Он проделал отличную работу, не сделал ни одной ошибки за 49 кругов на «харде», атаковал как сумасшедший. Думаю, сделал всё, что мог.

Хэмилтон? Мы ещё не знаем, в чём была проблема, но что-то с тормозами. Решили остановить его, потому что было слишком опасно», — приводит слова Вассёра FormulaPassion со ссылкой на Sky Sports.