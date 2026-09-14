Сольберг выиграл Ралли Чили WRC. «Тойота» завоевала шестой титул производителей подряд

В воскресенье, 13 сентября, в административном районе Консепсьон завершился финальный день 12-го этапа Ралли Чили WRC. Победу в нем одержал шведский гонщик Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT). Вторым закончил француз Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT). Тройку замкнул его соотечественник Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT).

Победа Сольберга одновременно принесла «Тойоте» шестой подряд титул в зачёте производителей. Японской команде для досрочного чемпионства было достаточно набрать в Чили семь очков, и по итогам этапа она оформила титул за два этапа до конца сезона. Всего это 10-е чемпионство «Тойоты» в WRC, благодаря чему она сравнялась с «Лянчей» по количеству титулов в истории.

Для Сольберга эта победа стала третьей в WRC и второй в сезоне-2026 после триумфа на открывавшем чемпионат Ралли Монте-Карло.

Ключевой момент гонки произошёл на предпоследнем спецучастке. Шедший вторым Эльфин Эванс остановился для замены колеса и потерял более двух минут, из-за чего опустился на пятое место. Ожье поднялся на вторую позицию, а Фурмо — на третью. Перед заключительным спецучастком Сольберг опережал Ожье на 13,3 секунды. На последнем СУ-16 Сольберг вновь показал лучшее время и закрепил победу.

«Это был невероятный уикенд. Всё складывалось по-разному, но команда всегда меня поддерживала, всегда подталкивала вперёд и всегда верила в меня. Наконец-то немного удачи оказалось на моей стороне, и я мог просто сосредоточиться на своей работе и делать своё дело. Мелочи имеют значение, и этот уикенд был идеальным, просто идеальным», — приводит слова Сольберга пресс-служба WRC.

WRC. 12-