Камазовец Сотников выиграл баху «Уральский рубеж» с преимуществом в 14 секунд

Экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым одержал победу в бахе «Уральский рубеж», третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Сотников финишировал всего на 14 секунд впереди своего напарника Богдана Каримова после более чем 600 км гонки по бездорожью Челябинской области и Башкортостана.

Перед заключительным спецучастком Сотников опережал Каримова на четыре минуты, однако по ходу 112-километрового СУ-6 молодой камазовец активно сокращал отставание. К 90-му километру преимущество лидера составляло всего 50 секунд. В итоге первым финишировал Сотников, показавший лучшее время не только в грузовом зачёте, но и в абсолюте — 7 часов 20 минут 33 секунды.

Второе место на этапе и третье в грузовом зачёте бахи занял Юрий Найман из URAL MOTORSPORT. Для Сотникова эта победа стала третьей в нынешнем сезоне.

При этом два молодых пилота «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Авдеев и Алмаз Ахмедов не смогли завершить гонку из-за технических проблем на трассе. В команде отметили, что оба хорошо выглядели на этапе и выполняли поставленные задачи, несмотря на вынужденный сход.

Заключительный этап чемпионата России — баха «Великая степь» — пройдёт 14-18 октября.